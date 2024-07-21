В Федерации фигурного катания Армении рассказали, когда планируют решить вопрос выступления Титовой на международной арене
Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян заявила «Матч ТВ», что вопрос выступлений Софьи Титовой на международной арене в предстоящем сезоне будет решаться в августе. Ранее Титова, выступавшая за Россию, сменила спортивное гражданство и будет выступать за Армению. — Софья Титова выступит на международных турнирах в предстоящем сезоне? — Будем решать этот вопрос в августе. На внутренних стартах она, конечно, будет выступать, это в декабре будет, — сказала Степанян «Матч ТВ». Титова — победитель этапов юношеского Гран‑при России, призер первенства Москвы. В прошлом сезоне фигуристка заняла первое место на турнире на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, третье место на всероссийских соревнованиях «Сердце России». Она тренируется в академии Евгения Плющенко.