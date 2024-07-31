Российских фигуристов не пригласили в Париж на вручение медалей Пекина-2022

Российские спортсмены не будут присутствовать на церемонии вручения медалей за командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. С таким заявлением на брифинге выступил представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс, передает ТАСС.

© РИА Новости

Адамс отметил, что в Париже будут вручаться только золотые и серебряные медали. До этого он сообщил, что церемония вручения медалей Олимпиады в Пекине победителям и призерам командного турнира фигуристов состоится 7 августа в Париже.

Напомним, что медали до сих пор не вручили в связи с разбирательствами вокруг допингового дела фигуристки Камилы Валиевой. По их итогам российское золото перешло сборной США, серебро стало японским. У России по новому протоколу должна быть бронза. Напомним, что изначально золото вручили Анне Щербаковой, серебро — Александре Трусовой, бронзу — японке Каори Сакамото.

Недавно Валиева впервые выступила в шоу после своей дисквалификации. В качестве своего первого выступления Валиева выбрала шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Фигуристке досталась роль Людмилы.