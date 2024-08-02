CAS сохранил бронзовые медали российским фигуристам в командном турнире на Играх в Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады на результат командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба CAS. Матч ТВ

«Коллегия арбитров CAS пришла к выводу, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой в олимпийском командном зачете по фигурному катанию были аннулированы правильно, без какой-либо возможности по правилам ISU перераспределить очки в пользу сборной Канады после ретроактивной дисквалификации Валиевой. Полное решение с обоснованием решения коллегии будет вынесено как можно скорее», – говорится в пресс-релизе CAS. Sports.ru

Таким образом, после пересмотра судом всех результатов золотые медали отойдут сборной США, серебро получат фигуристы из Японии, бронзу - команда России. ТАСС