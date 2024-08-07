Фигуристам из США вручили отобранное у России золото Олимпиады

В Париже прошла церемония награждения сборной США. Американские спортсмены получили золотые медали за командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, отобранные у российской национальной команды, пишет РБК.

По данным портала, серебряные награды вручили японским спортсменам. Российской команде полагались, согласно решению функционеров, бронзовые. Вместе с тем, россияне не смогли прибыть в столицу Франции.

В МОК уточнили, что комитет не пригласил российских атлетов в связи с тем, что наблюдается ряд «логистических проблем».

Кроме того, ОКР, под флагом которого выступали российские спортсмены в Пекине, отстранен от Олимпиады, заметили в организации.

Ранее сообщалось, что российская команда сохранила третью строчку после отказа CAS канадцам, которые после перераспределения медалей остались на четвертом месте.