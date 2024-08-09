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Валерий Ангелопол пробуется в паре с Дарьей Каревой («Р-Спорт»)

Фигуристы в августе приступили к совместным тренировкам в академии Евгения Плющенко. 

Фигурист Ангелопол пробует кататься в дуэте с Каревой под руководством Линичук
© Sports.ru

В случае успешного завершения проб тренером пары с большой вероятностью станет Наталья Линичук.

Каревой в конце августа исполнится 16 лет, до прошлого сезона она выступала в одиночном катании. 

Фигурное катание
Валерий Ангелопол
Василиса Кагановская
Наталья Линичук
Арина Ушакова
Евгений Плющенко