Фигуристка Самоделкина включена в состав сборной Казахстана

Сменившая спортивное гражданство фигуристка Софья Самоделкина сообщила о включении в состав сборной Казахстана, а также поблагодарила тренеров в России.

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— Ура! Включена в состав национальной сборной Республики Казахстан! Прощаюсь с Федерацией фигурного катания на коньках России, хотя рассталась с ней уже более года назад. Буду с благодарностью вспоминать моих наставников в России: Свиридову Анастасию Михайловну, которая поставила меня на коньки, и порекомендовала заниматься фигурным катанием. Биктагирову Лилю Айратовну, с которой я выучила все двойные прыжки и получила свой первый кубок. Давыдова Сергея Дмитриевича, как высокого профессионала своего дела, выводившего меня на первенства и чемпионат России. Соколовскую Светлану Владимировну, принявшую меня в ЦСКА и поддержавшую в трудные времена переходного возраста. Плющенко Евгения Викторовича, Рудковскую Яну Александровну и весь тренерский состав «Ангелов Плющенко» за предоставленную возможность тренироваться и совершенствоваться в Академии. Хочу поблагодарить школу ЦСКА, 12 лет в одной школе — это много значит! Были победы, были поражения, были обиды, и было хорошее отношение, внимание и забота. Спасибо руководству и членам исполкома ФФККР, которые поддержали моё решение о выступлении за Казахстан, — написала спортсменка в Telegram‑канале.

В июле 17‑летняя Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана. Для фигуристки этот чемпионат Казахстана стал первым после смены спортивного гражданства в 2023 году. Спортсменка родилась в Москве и ранее выступала на международных соревнованиях под российским флагом.