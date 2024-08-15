Фигуристка Зинина сообщила, что пережила попытку изнасилования и трижды пыталась совершить суицид

Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала в социальных сетях, что пережила попытку изнасилования и трижды пыталась совершить суицид. Зинина опубликовала видео под фрагмент песни «Камень» со словами: »Попробуй разбить меня — ты не поверишь глазам. Попробуй сломать — ты скорее сломаешься сам». - Я пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из‑за врачебной ошибки, - написала Зинина. Зининой 17 лет, на чемпионате России в сезоне‑2022/23 спортсменка заняла пятое место.