17-летняя фигуристка объяснила свое видео про попытку изнасилования

17-летняя российская фигуристка Анастасия Зинина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировала собственное видео, в котором указала, что ее пытались изнасиловать, и отметила, что цель подобного видео заключалась в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни.

«Мне очень жаль, что оно вызвало такую пессимистичную волну реакций. Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры даже речи не было», — написала фигуристка.

Фигуристка в сезоне-2022/23 стала бронзовой призеркой этапа Гран-при России и заняла шестое место на чемпионате страны, обеспечив себе место в национальной команде. Однако следующий сезон спортсменка пропустила из-за болезни. В мае 2024 года Зинина призналась, что из-за последствий постковидного синдрома ей пришлось заново учиться ходить.