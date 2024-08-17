Софья Самоделкина поймала букет невесты на свадьбе Трусовой и Игнатова

Бывшая российская фигуристка, ныне выступающая за Казахстан, Софья Самоделкина поймала букет невесты на церемонии бракосочетания серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой и Макара Игнатова. Она была свидетельницей на данном мероприятии.

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Летом этого года 24-летний Макар Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение 20-летней Трусовой выйти замуж и она согласилась. Они встречались меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.