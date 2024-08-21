Туктамышева предложила провести турнир среди фигуристок, завершивших карьеру

Чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева выразила желание провести турнир любителей фигурного катания среди российских фигуристок, завершивших или приостановивших карьеру.

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«Может, Саша вдохновит кого-то ещё на возвращение. Соберёмся старой гвардией – Аня Щербакова, Саша Трусова, я, Алина Загитова, Женя Медведева – и устроим турнир любителей фигурного катания. Это было бы круто. Если бы я решила вернуться в этом сезоне, то не тратила бы почти два месяца подготовки на шоу. Они бы остались, но их было бы гораздо меньше. Я бы просто углубилась в работу, тренировки. Сама бы больше тренировалась, а не тренировала других. Ездила бы на сборы. Я точно знаю, что нужно делать, чтобы вернуться в спорт. План есть. Возможно, он пригодится», — написала Туктамышева в своём блоге.

Напомним, в октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. В последний раз на соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место.