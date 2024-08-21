Японская фигуристка рассказала о жизни в России

Бывшая фигуристка японка Юко Кавагути, которая выступала в паре с Александром Смирновым, рассказала о жизни в России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

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Кавагути заявила, что отучилась на судью и работает на всероссийских турнирах.

«Сейчас нас — технических специалистов — много, конкуренция огромная. Складывается даже ощущение, что в спорте у меня было меньше конкуренции», — поделилась подробностями она.

В Паре со Смирновым Кавагути дважды становилась чемпионкой Европы. На их счету также бронзовые медали чемпионатов мира (2009, 2010).

Ранее американский баскетболист казанского УНИКСа Девон Акун-Перселл поделился впечатлениями от жизни в России. Игрок, который ранее выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань», назвал главным минусом Краснодара пробки.