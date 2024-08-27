Фигуристку академии «Ангелы Плющенко» дисквалифицировали на пять лет

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на пять лет фигуристку Варвару Горобченко, сообщает пресс‑служба агентства.

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В пробе 17‑летней спортсменки были обнаружены мельдоний и сибутрамин.

Срок дисквалификации отсчитывается с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028 года.

Горобченко — ученица олимпийской чемпионки Юлии Липницкой в академии «Ангелы Плющенко». На сайте академии указано, что спортсменка является членом сборной Волгоградской области.