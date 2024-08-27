Американский фигурист высказался о церемонии награждения в Париже

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира американский фигурист Винсент Чжоу рассказал об эмоциях, которые у него вызвала церемония награждения за командный турнир Олимпийских игр 2022 года, прошедшая 7 августа в Париже.

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«Чуть больше двух недель назад за кулисами мне сказали, что я первым выйду на церемонию награждения. Моё сердце тут же забилось, а в голове замелькали миллионы вопросов. Что, если я ошибусь? Как нас примет публика? Есть ли у нас право быть в Париже? Но тут я вспомнил, каково было последние два с половиной года говорить о справедливости и честности в спорте, когда мой голос звенел в пустоте без ответа. Страшно? Возможно. Была ли неуверенность в своём месте? Да. Боязнь ошибиться? Безусловно. А потом я вспомнил сотни раз, когда выходил на лёд один, дрожа от волнения и остро осознавая, что ошибка может означать конец. Я вспомнил те времена, когда мне приходилось идти вперёд одному и никто не направлял меня и не говорил, что правильно, а что нет. Например, когда я отказался от всего, что связано с обычной жизнью, чтобы следовать за своей олимпийской мечтой в девять лет, или когда, несмотря на неодобрение тренера, я впервые бросился делать четверной лутц, задолго до того, как он стал «обычным» прыжком. Я подумал: «У тебя всё будет хорошо». И шагнул вперёд, навстречу ослепительному солнечному свету», — написал Чжоу в своих соцсетях.

После дисквалификации Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине были перераспределены. Золото досталось сборной США, серебро — сборной Японии, а российская команда в составе Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова удостоилась бронзы.