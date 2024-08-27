Загитова рассказала о своих музыкальных амбициях

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова в программе «Утро ТНТ» заявил, что ей нравится петь на сцене. Ее слова передает «Чемпионат.com».

«Я ловила себя на ощущении, как будто я делаю это уже давно. Я комфортно себя чувствую на сцене. Думаю: а почему нет? Сейчас, на данный момент, конечно, другие приоритеты: учеба, строительство катка в Казани, мероприятия в Казани… » — заявила Загитова.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».