Загитова описала идеальные условия для замужества

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова призналась, что пока не встретила мужчину, с которым захотела бы создать семью, а также описала идеальные условия для замужества. Ее слова приводит theGirl.

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«Это должен быть правильный человек с похожими ценностями, правильное время, когда ты думаешь не только о работе», — рассказала она.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».