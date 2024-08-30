Фигуристка Трусова прилетела в Мексику

Российская фигуристка Александра Трусова прилетела в Мексику, чтобы провести мастер-классы. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

"Время 05:29 по мексиканскому времени. В 6 у меня лед, тренировка моя — чтобы я не теряла форму С 07:15 у меня начинаются мастер-классы до 16:30", - сказала Трусова.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова. Свадебная церемония состоялась 17 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).