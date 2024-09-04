Фигуристка Хромых: «Пока неясно, выступлю ли в этом сезоне»

Фигуристка Майя Хромых заявила «Матч ТВ», что пока не знает, выступит ли она на соревнованиях в этом сезоне.

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Ранее сообщалось, что Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, не планирует участвовать в соревнованиях в сезоне‑2024/25. По данным СМИ, у 18‑летней фигуристки проблемы со спиной и она не тренируется.

— Пока неясно, выступлю ли в этом сезоне, — сказала Хромых «Матч ТВ».

Хромых — двукратный призер этапов международной серии Гран‑при. В сезоне‑2023/24 она показала худший результат на чемпионате России.