Фигуристка Хромых: «Пока неясно, выступлю ли в этом сезоне»

Фигуристка Майя Хромых заявила «Матч ТВ», что пока не знает, выступит ли она на соревнованиях в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, не планирует участвовать в соревнованиях в сезоне‑2024/25. По данным СМИ, у 18‑летней фигуристки проблемы со спиной и она не тренируется.
— Пока неясно, выступлю ли в этом сезоне, — сказала Хромых «Матч ТВ».
Хромых — двукратный призер этапов международной серии Гран‑при. В сезоне‑2023/24 она показала худший результат на чемпионате России.
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