Контракт Парсеговых с «Ангелами Плющенко» — странный. Но зачем мама Арины его подписала?

Кажется, с юридической точки зрения правы именно Плющенко и Рудковская.

© Чемпионат.com

Конфликт между академией «Ангелы Плющенко» и семьёй юной фигуристки Арины Парсеговой стал одной из главных тем последних недель. 2 сентября Никулинский суд постановил взыскать с Натальи Парсеговой — матери 12-летней спортсменки — 1,8 млн рублей.

Иск был подан академией после перехода Арины в группу Этери Тутберидзе — истцы требовали возместить затраченные на её подготовку деньги. Судя по риторике в комментариях и чатах, общественность встала на сторону Парсеговых, обвиняя Плющенко и Яну Рудковскую в меркантильности и желании отомстить девочке, которая посмела уйти к принципиальным конкурентам.

Но так ли неправы Плющенко и Рудковская?

Опубликованная судом мотивировочная часть решения пролила свет на контракт, заключённый «Ангелами Плющенко» и Натальей Парсеговой.

Он правда странный — и речь не только о разошедшемся в новостях пункте про то, что фигуристка должна регулярно благодарить тренерский штаб в соцсетях. В конце концов, разве мы не читаем «спасибо Этери Георгиевне, Сергею Викторовичу и Даниилу Марковичу» регулярно уже больше пяти лет?

Но вернёмся к Плющенко и Парсеговой.

То, что контракт заключён до 2030 года — это странно: пусть его подписывали взрослые, он обязывает тренироваться в «Ангелах Плющенко» именно маленькую фигуристку — ребёнка, которому в 2030-м только исполнится 18 лет. Нельзя не согласиться с Еленой Вайцеховской, которая написала, что родители таким образом «продают» свою дочь.

Странно звучит обязанность фигуристки участвовать в любых публичных и рекламных мероприятиях, которые предлагает тренер — как будто бы от этого нельзя даже отказаться.

Пункты о коммерческих контрактах — тоже странно: по сути, это узаконенная кабала, когда фигуристку обязывают докладывать тренеру обо всех коммерческих и рекламных предложениях, предоставляя контакты обратившихся лиц.

И так далее и тому подобное.

Но разве мать Парсеговой заставили подписать этот контракт насильно? Под заклятием «Империус»? Почему она внимательно не прочитала все пункты договора, прежде чем его подписывать?

Наталья выложила большой пост в соцсетях, где попыталась прояснить хоть что-то, но её доводы неубедительны в правовом поле — в общем-то, это очевидно даже людям без юридического образования. Ясно, что договор и правда был расторгнут мамой Арины в одностороннем порядке — тогда какие вопросы к Плющенко и Рудковской?

Аспекты контракта и моральная составляющая — это всё же о другом.