«Жестоко, но у нас столько чемпионов». Медведева — о разнице российской и канадской школ

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о разных подходах к подготовке фигуристов в России и Канаде.

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«У нас золотой песок, на кого-то работает, на кого-то нет. Есть куча талантливых детей, которым от природы дано: она толкается, поднимает руку наверх, и ты понимаешь, что она родилась такая. И я, которая перед зеркалом в два часа ночи репетирую эту руку, чтобы она хоть как-то презентабельнее выглядела, потому что я корягой родилась, ну что поделать с этим. Но такие дети иногда настолько талантливые, которые выходят и у них всё получается — вот такие вот, как будто работоспособности этой нет, что я сейчас зубами выгрызу. Это просто черта человека, это нормально. И вот у нас как будто бы не пытаются найти определённый подход к такому человеку, у нас если общая система не работает — иди-ка ты, пожалуйста, подальше отсюда, так у нас в лоб делается. Зато у нас столько чемпионов. Жёстко? Да. Кто-то скажет, что жестоко у нас в спорте. Но у нас столько чемпионов. У меня есть опыт другой школы — в Канаде. Там мягче, но в принципе тоже довольно общая система. Да, там пытаются где-то немного лавировать, но система общая, просто намного мягче. В России, если тебя принимают в команду, ты спортсмен определенного тренерского штаба, ты работаешь в команде, на тебя накладывают требования, уже будь добр вовремя приходить, правильно питайся, если травмы — ходи по врачам, как тебе сказали. В Канаде же наоборот: ты сам платишь деньги, сам решаешь, куда тебе сегодня пойти — к тренеру по вращениям или на хореографию. Там более осознанно. Поэтому там настолько меньше чемпионов. Но при этом если ты там становишься чемпионом, обычно ты уже взрослый человек, когда начинаешь выигрывать в той системе, это вау. «Это Патрик Чан, ничего себе!» — а он выигрывал, когда ему было 27 лет, 28 лет, за 30 лет — он всё еще катался. И я в 22 закончила. Там ты сам решаешь, надо тебе работать или нет, тоже общая система», — рассказала Медведева в подкасте Ивана Абрамова.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр.