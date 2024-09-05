Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова сменила фамилию. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Согласно данным Федеральной налоговой службы, спортсменка теперь носит фамилию Игнатова — это фамилия мужа фигуристки Макара Игнатова, с которым они поженились в 2021 году. При этом официальная смена фамилии произошла только 3 сентября 2024 года. Отметим, что Игнатов тоже является фигуристом и серебряным призером чемпионата России

Ранее Трусова и Игнатов рассказали о совместных детях.