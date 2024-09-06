«Самым ярким событием лета стала смена тренерского штаба». Интервью с танцорами Курносенко и Варламовым

Фигуристы Варвара Курносенко и Федор Варламов, выступающие в танцах на льду, — о подготовке к сезону и мечте исполнить гимн России на пьедестале. Танцоры Варвара Курносенко и Федор Варламов выступают в паре с сезона-2021/22. В прошлом году спортсмены перешли из юниоров на взрослый уровень и заняли 14-е место на чемпионате России. В межсезонье дуэт завершил сотрудничество с Александром Жулиным и перешел в группу Анжелики Крыловой. В интервью «Матч ТВ» Варвара и Федор подвели итоги лета, рассказали о задачах на сезон и очередности в танцах на льду. «Больше люблю зиму, холод, поэтому не грущу, что лето заканчивается» — Совсем скоро начнется новый сезон. Как вы провели лето? Было ли продуктивным для вас это межсезонье? — Варвара: Мне кажется, это было очень продуктивное межсезонье. Мы работали над программами, над «физикой», над поддержками. Много занимались ОФП и работали с хореографом. — Успели отдохнуть? — Варвара: Я в этом году сдавала ЕГЭ, поэтому отдохнуть особо не успела. Но мы с мамой смогли съездить развеяться на неделю в другую страну. — Как сдала экзамены? — Варвара: Хорошо, закончила школу с золотой медалью. Пока взяла перерыва на год, чтобы подумать и определиться, куда буду поступать. — Федя, а ты что в отпуске делал? — Федор: Мы все дружно поддерживали Варю, пока она сдавала экзамены. На самом деле, за всю нашу карьеру это межсезонье было самым коротким. До отпуска мы перешли в новый тренерский штаб — к Анжелике Алексеевне Крыловой. Отдыхали совсем немного и начали подготовку к сезону. — Мы общаемся в предпоследний день лета. Не грустно прощаться с теплым временем года? — Варвара: Я больше люблю зиму, холод, поэтому не грущу, что лето заканчивается. — Федор: Все дружно ждем зиму. — Какое событие уходящего лета стало самым ярким? — Варвара: Если не считать фигурное катание, то момент, когда я получила школьный аттестат. А если говорить про спорт, то я очень люблю первый тренировочный день после отпуска. За отпуск мы с Федей успеваем соскучиться друг по другу, поэтому в первый день мы долго общаемся, рассказываем друг другу новости. — Федор: У меня лето было коротким, никаких событий не было, даже отпуска. Я занимался делами, которые накопились за сезон. Наверное, самым ярким событием стала смена тренерского штаба. Мы получили порцию свежего воздуха. Сейчас мы уже взрослая пара, поэтому все перемены в карьере воспринимаются более осознанно. В межсезонье мы подбирали музыку, думали над образами. Когда все складывается в единую картину, получаешь положительные эмоции от проделанной работы. «На соревнованиях я видела, как Анжелика Алексеевна заботится о спортсменах. Относится к ним как мама» — Расскажите о новых постановках на сезон. Близки ли вам по стилю программы? — Федор: Мы попали в хорошие тренерские руки и попали в точку с образами. Программы будут отличаться другу от друга по стилю, темпу и элементам. — Варвара: В коротком танце у нас будут 60-е, а произвольная — история двух искренне любящих друг друга людей. — Многие спортсмены отмечают, что их любимый период в сезоне — постановочный, потому что это время, наполненное творчеством. Вы какое время в сезоне больше всего любите? — Варвара: Соревновательный сезон. Сейчас мы ждем турниры, хотим продемонстрировать новые программы. — Принимали ли вы участие в постановке программ? Может, предлагали какие-то элементы? — Варвара: Анжелика Алексеевна [Крылова] всегда к нам прислушивается. Спрашивает, что мы хотим, как нам удобнее. Мы что-то предлагаем, получается совместная работа. — Уже есть представление, на каких соревнованиях будете выступать? — Федор: План более-менее расписан. Дождемся контрольных прокатов. Пока не знаем, будем на них выступать или нет (уже после разговора стало известно, что Курносенко и Варламов покажут свои программы 10–13 сентября в Новогорске на закрытых выступлениях. — Прим. «Матч ТВ»). А дальше посмотрим, на какие этапы Гран-при поедем. Обкатаем программы, костюмы и будем готовы к официальным турнирам. — Этим летом вы перешли из группы Жулина к Крыловой. Расскажите о причинах смены тренерского штаба. Почему выбрали именно Анжелику Алексеевну? — Варвара: Группу Анжелики Алексеевны всегда отличают интересными креативные постановки. Мы давно хотели поработать с этим специалистом, нам нравится ее подход к спортсменам. На соревнованиях я видела, как Анжелика Алексеевна заботится о них, относится к ним как мама. — Какой был ваш первый в разговор с Крыловой? Вы ей позвонили или лично встретились? — Федор: Встретились в ресторане и обсудили детали сотрудничества. — Крылова сразу взяла вас в группу или был какой-то пробный период? — Федор: Разговоры разговорами, но нужно смотреть на работу. Не буду говорить за нее, думала она или нет, сколько на нас смотрела. Мне кажется, мы достаточно быстро сработались и нашли общий язык. Что касается причин перехода, то некоторые спортсмены уходят от тренеров, потому что что-то не нравится, не устраивает. Мы же очень благодарны Александру Вячеславовичу Жулину, он маэстро. Мы поработали с ним, он помог раскрыть наш стиль, привил нашей паре какие-то свои черты. — Кто еще с вами работает, помимо Анжелики Алексеевны? Как распределены функции между специалистами в ее штабе? — Варвара: В нашей команде также работают Григорий Якушев, Влада Павленина и Людмила Алексеева. У нас большой тренерский штаб, большая команда. — Федор: Крылова в своем штабе большой начальник. Она занимается организацией всего процесса. В группе сейчас катается достаточно большое количество пар, которые будут выступать на одних турнирах. Мы абсолютно никак не мешаем друг другу, лбами за внимание тренеров не сталкиваемся, у нас здоровая конкуренция. Есть распределение, кто и когда с каким специалистом работает. Есть хореографы, акробаты, специалисты, которые работают над программами, техническими элементами, вращениями. Мы в одной семье, в такой обстановке работать уютно. — Какие цели ставите перед собой на сезон? — Федор: Скажу банальные вещи, но мы хотим показать чистые прокаты, без ошибок и технических погрешностей. Конечно, хочется провести удачный сезон. Цели, касающиеся мест, ставить бессмысленно. Работаем и будем делать все, что от нас зависит. «Многие говорят, что в паре кататься легче. Абсолютно не так! Думаю, сейчас и Алена Косторная это понимает» — Существует мнение, что после Олимпиады-2022 пропала так называемая очередность в танцах на льду. Вы заметили эту тенденцию? — Варвара: Мне кажется, что очередь все равно присутствует. Сложный вопрос. — Федор: Скользкий вопрос. Сложно оценивать, когда все российские танцоры катаются на одних турнирах из-за с ситуацией в мире. В этом сезоне нам вообще сократили количество этапов Гран-при до четырех. По сути, будет два состава, которые будут соревноваться друг с другом. Мы будем находиться на одной площадке с такими парами, как Ваня Букин/Саша Степанова. Для нас это честь. Когда я был еще маленький, они уже выступали на чемпионате Европы. Разница между парами достигает десяти лет. Кто-то давно в мастерах катается, а кто-то перешел из юниоров, имея рейтинг. Не совсем понятно, как это оценивается по балльной системе, так как сейчас мы отошли от ISU и не числимся в их рейтингах. Уровень наших соревнований сейчас выше, чем на Западе. Это касается и конкуренции, и организации. Когда ты видишь такую праздничную атмосферу турниров, о рейтинге и очереди даже как-то не задумываешься. Мы катаемся, а оценку уже выставлять судьям. — Танцевальные мэтры отличаются не только сложными с точки зрения техники программами, но и индивидуальным стилем. Вы уже выработали этот стиль? Что отличает ваш дуэт? — Варвара: Мне кажется, сейчас мы уже больше ощущаем свой стиль. Мы до сих пор молодая пара, изучаем друг друга и новые стили программ. Нам нравится пробовать новое, мы за эксперименты. — Федор: Сейчас мы одна из самых молодых пар. И вот только подходим к тому моменту, когда взрослая пара находит свой стиль и начинает его "раскачивать" и развивать. — Что должно произойти в новом сезоне, чтобы вы сказали «вау»? Например, возвращение Синициной и Кацалапова к турнирам? — Федор: Идею возвращения Синициной и Кацалапова полностью поддерживаем. — Варвара: Да, мы очень любим эту пару. Мы будем только "за", если они вернутся и станут чемпионами России. — Федор: Кстати, это очень хорошая тенденция, когда на открытии турниров выступают известные фигуристы. Выступал и Ягудин, и Никита с Викой. Для нас, молодых спортсменов, очень приятно видеть таких спортсменов, это помогает потом самим выходить на лед. А на вопрос сложно ответить. Вот сейчас Александра Трусова хочет возобновить карьеру. Очень ждем Сашу на льду и, кстати, поздравляем ее со свадьбой! Может, у нас будет новая спортивная пара, как Алена Косторная и Георгий Куница. Почему бы и нет, может и такое случиться. — Федя, ты помнишь Трусову по группе Этери Тутберидзе? — Федор: Конечно. Мы помним друг друга. Не так часто общаемся сейчас из-за загруженности. Помню и Алену Косторную. Она сейчас с нами на одной площадке в «Кристалле» в «Лужниках» катается, часто пересекаемся. — Поддерживаешь еще с кем-то отношения с того времени? — Федор: Так или иначе мы все поддерживаем взаимоотношения. Поздравляем друг друга с праздниками. Кто-то приглашает на дни рождения. Мы с Варей поддерживаем связь с Камилой Валиевой. Алина Загитова как корреспондент к нам приезжает. Все мы помним сборы в Новогорске с Этери Георгиевной, ночные постановки программ… — В сравнении с тем временем сейчас проще тренироваться? Может, ты стал взрослее и осознаннее, или нагрузка в танцах теперь более умеренная? — Федор: Это большой стереотип, когда говорят, что танцы для «инвалидов». Особенно это касается одиночников, которые на нас смотрят и говорят, что мы программу доехать не можем. Многие еще говорят, что в паре кататься легче. Это абсолютно не так! Думаю, сейчас и Алена Косторная это понимает, после того как перешла в парное катание. У танцоров карьера достаточно "взрослая". Все наши лидеры по возрасту 25+. С возрастом ты понимаешь, что такое любовь, начинаешь проживать эмоции и чувства на льду, становишься более осознанным. Одиночницы же, к примеру, к 18 годам уже задумываются о завершении карьеры. По объему работы мы все тренируемся одинаково. В одиночном, например, можно наработать программу за две недели при наличии готовых прыжков. В танцах же важен момент скатывания. У нас оценка немного из другого складывается. Например, если ты делаешь «беговые» со снегом, то вторая оценка будет низкой. Судьи смотрят на каждую деталь. Я как танцор не понимаю, как катаются "парники", как они делают поддержки и выбросы. Они же, наоборот, удивляются, как некоторые элементы исполняем мы. «Лала Крамаренко — человек с большой буквы и настоящий боец» — Федя, ты выступал за сборную Казахстана. После отстранения российских фигуристов от международных турниров не пожалел, что вернулся под российский флаг? — Федор: Нет, мы абсолютные патриоты. Переход в другую федерацию подразумевает смену гражданства. Даже в странах СНГ сложный переход, тебе нужно отказываться от российского паспорта, если не говорить о «черных» схемах. Ты родился в России, ты здесь живешь. Неважно, кто и что говорит на Западе о нашем спорте. В любом случае это когда-то закончится. Переживаний у нас никаких нет. Федерация предоставляет нам возможность выступать на турнирах, у нас высочайшая конкуренция, в мире такое не встретить. Конечно, грустно, что чье-то мнение доминирует, спорт в какой-то степени должен быть вне политики. Но мы как спортсмены выдержим этот удар. Главное, что мы не стоим на месте. Весь российский спорт сделал шаг вперед, об этом можно говорить, глядя на Олимпиаду в Париже. — Кстати, следили за Играми? Может, выделили для себя ключевые моменты? — Варвара: Я Олимпиаду не смотрела. Видела только отрывки церемонии открытия, которая вызвала ряд вопросов. Российские теннисистки взяли серебро, это заслуживает уважения. — Федор: Из Олимпиады сделали шоу. Самая хорошая Олимпиада, которую мы видели, была в Сочи — начиная от церемоний открытия и закрытия и заканчивая результатами наших спортсменов. Мы очень надеемся, что спорт вернется в прежнее состояние. — Мечтаете стоять на пьедестале и слушать гимн в вашу честь? — Варвара: Конечно, такая мечта есть. Уверена, она станет реальностью. — Федя, ты видел интервью Лалы Крамаренко, в котором она говорила о несбывшейся олимпийском мечте? Какие эмоции вызвали у тебя эти слова? — Федор: Я думаю, многие видели эти отрывки. Любой спортсмен мечтает об Олимпийских играх. Тем более когда понимает, что полностью готов к соревнованию, и от мечты тебя отделяет недельное пребывание на Олимпиаде. Не буду комментировать, почему так случилось и чье это было решение, даже внутри страны не могут ответить на этот вопрос. Это сложно для любого вида спорта, не только для Лалы и гимнасток. Спортсменам нужно быть всегда в боевой готовности и продемонстрировать всю мощь, как только нам дадут зеленый свет. Для меня Крамаренко есть, была и будет лучшей гимнасткой мира, вне зависимости от ее участия или неучастия в Олимпиаде. Я знаю все нюансы, с которыми она сталкивалась в течение сезона. Лала — человек с большой буквы и настоящий боец. Такие спортсмены рождаются нечасто, у нее есть свое видение гимнастики, харизма. Надеюсь, что до Лалы дошла та поддержка, которая прозвучала после выхода ее трогательного интервью. — Видела у тебя фотографию с Ириной Александровной Винер. Какое впечатление о себе она оставила? — Федор: Ирина Александровна - уважаемый человек во всем в мире, великий тренер. У нее сильная энергетика. «Всегда хотела скатать «Анну Каренину». Федя об этом знает» — Чем вы увлекаетесь, помимо фигурного катания? — Варвара: Я очень люблю читать книги, ходить в театры. В основном все свои усилия вкладываем в фигурное катание, даже в свободное время о нем думаем. — Какой спектакль можешь посоветовать? — Варвара: Мы ходили на «Анну Каренину» в Большой театр, в котором танцевала Светлана Захарова. Очень люблю перед Новым годом ходить на «Щелкунчика». — Поделитесь секретом, как вам удалось купить билеты в Большой театр на новогоднего «Щелкунчика»? — Федор: Это был предновогодний подарок. Мы с помощью театра разгружаемся от работы. Сейчас начнется сезон, перерывы между этапами будут короткими. Вечером будет время только фильм какой-то посмотреть или сериал. — Есть ли у вас образы, которые хотите воплотить на льду? Возможно, прочитали книгу или посмотрели фильм/спектакль и загорелись идеей о постановке? — Варвара: Я всегда хотела скатать «Анну Каренину». Федя об этом знает. — А Федя будет Вронским или Карениным? — Федор: Паровозом он будет! Я буду тем самым единственным. — Варвара: Федя поддерживает меня во всех моих идеях. Главное - дорасти до этого образа, созреть до него. — Федор: Сейчас выходит много фильмов и сериалов. Мы слушаем саундтреки к ним. Алина Загитова, например, каталась под музыку и фильма «Черный лебедь». В паре было бы тоже интересно сделать такую программу. Также недавно вышел фильм «Мастер и Маргарита». Нас привлекает что-то более сильное и душевное, с понятным для зрителя смыслом. Но для таких программ нужно дорасти.