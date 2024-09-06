Лина Фёдорова объяснила, почему фигуристки предпочитают уходить в журналистику

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в парном катании, ныне спортивная журналистка и комментатор Лина Фёдорова рассказала, почему фигуристки после завершения карьеры предпочитают развиваться в медиасфере.

— После завершения карьеры многие фигуристки уходят в журналистику, работают ведущими. Как ты думаешь, почему сложилась такая тенденция? — Да, такая тенденция есть, и она складывается неспроста. Фигуристы — это своего рода эгоисты, это люди, которые обожают внимание, признание, и поэтому, когда заканчивается одна публичная история, открывается другая. Это тоже работа в кадре, это тоже зрители, это тоже люди, которые подходят и с тобой фотографируются, общаются и так далее. Плюс мне, например, просто нравится эта работа. Я обожаю общаться с людьми, как мне кажется, у меня получается многих расположить к себе. Не знаю, в силу чего это происходит, но это происходит, и слава богу, что это так. Поэтому я ещё со средних классов знала, что буду в журналистике, а в какой плоскости — время покажет. Пока в спорте, — сказала Лина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

В 2022 году Фёдорова закончила факультет международной журналистики МГИМО, а сейчас работает ведущей и комментатором на Okko. Экс-спортсменка комментирует международные соревнования по фигурному катанию, а также ведёт собственный подкаст «Что там в миксте?». Помимо этого, летом Фёдорова начала работать хореографом в группе Александра Волкова.