Фигуристка Трусова показала фото паспорта с новой фамилией

Спортсменка взяла фамилию мужа после недавнего бракосочетания. Фото нового паспорта она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Официально Игнатова» — подписала снимок девушка, присовокупив покрасневший смайлик с тремя сердечками.

© Telegram-канал Трусовой

Сейчас Александре Игнатовой 20 лет, замуж она вышла 17 августа.

Мужем стал коллега по профессиональному спорту – 24-летний фигурист-одиночник Макар Игнатов.

Он серебряный призер чемпионата России (2021), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее фигуристка объяснила, почему свадьба была сыграна столь поспешно, а также поделилась планами стать многодетной матерью.