Российская фигуристка отказалась менять гражданство

Российская фигуристка Вероника Яметова отказалась менять гражданство ради международных турниров. Lenta.ru

Она призналась, что не готова менять страну и флаг. «Считаю, что в России тоже высокая конкуренция. Отсутствие возможности выходить на международную арену на самом деле дает даже дополнительный стимул работать дальше», — заявила спортсменка. Sports.ru

Вместе с тем Яметова отметила, что хотела бы выступать на международных соревнованиях и что ей не хватает интересного опыта участия в мировых стартах. NSN.FM