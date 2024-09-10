Фигуристки Акатьева и Петросян выступят на первом этапе "Битвы школ"

Фигуристки Софья Акатьева и Аделия Петросян выступят на первом этапе "Битвы школ". Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Кубок московского спорта ("Битва школ") - командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет, организованные Департаментом спорта города Москвы. Первый этап "Битвы школ" пройдет 21-22 сентября на арене "Локо-лед".

Петросян выступит 21 сентября, Акатьева - 22-го.

Акатьевой 17 лет. На ее счету победа на чемпионате России в 2022 году, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды побеждала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на первенстве России среди юниоров. На счету Акатьевой серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых. Прошедший сезон спортсменка полностью пропустила.

Петросян 17 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка является чемпионкой России 2024 года. Также Петросян становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при.