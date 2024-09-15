Фигуристка Трусова: форма не позволяет мне легко кататься
Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что форма ей не позволяет легко кататься, передает «Чемпионат».
«Наверное, то, как тяжело мне кататься, потому что форма не та. Я намного выше, намного больше. Форма не позволяет мне легко кататься», — заявила Трусова.
Также Трусова отметила, что не может сказать, что-то сильно изменилось.
14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.
До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.