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Эстонская фигуристка Солен Мазанг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена

Эстонская фигуристка Мазанг рассказала, что стала жертвой сексуального насилия.

Эстонская фигуристка заявила, что стала жертвой сексуального насилия
© globallookpress.com

Солен Мазанг выступает в танцах на льду с Марко Гайдаенко.

«Последние месяцы были наполнены перелетами между Францией и Канадой. С каждой поездкой, с каждым пересечением границы я все больше отдалялась от катка, от льда, который всегда был моим убежищем. Многие из вас писали мне, обеспокоенные, любопытные, добросердечные. Пришло время высказаться. Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне. Казалось, все шло как обычно, пока все не изменилось. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена. Этот момент заморозил время, а вместе с ним и мой голос. Я молчала неделями, запертая в одиночестве, которым не смела поделиться. Но я нашла в себе силы поговорить об этом со своими близкими. Они напомнили мне, что я не одна и что мое молчание не должно стать моим бременем. С их поддержкой я приняла трудное, но необходимое решение: подать в суд. Я отказываюсь оставлять этот поступок безнаказанным. Этим летом я сделала шаг назад. Мне нужно было снова обрести равновесие, воссоединиться с теми, кто меня любит, отвлечься от потрясений. Моя семья была моим убежищем, и благодаря им я чувствую себя готовой двигаться вперед. Я знаю, что это сообщение вызовет вопросы. Вы поддержали меня после травмы, и я знаю, что вы снова будете рядом со мной. Однако на данный момент я очень прошу вас не делать поспешных выводов. По согласованию с моими близкими, моим агентом, моим адвокатом и моим партнером по танцам я приняла решение на некоторое время отойти от социальных сетей. Когда я почувствую себя готовой, я снова свяжусь с вами», – написала Мазанг в соцсети.
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