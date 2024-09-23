Экс-россиянка Метелкина: Грузия сделала возможной мою карьеру

Бывшая российская фигуристка Анастасия Метёлкина, которая катается в паре с Лукой Берулавой за Грузию, рассказала, что полностью адаптировалась к выступлениям за другую страну.

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«Грузия — такая удивительная страна! Я чувствую себя там как дома, и я действительно чувствую, что они приняли меня. Я не родилась там, но выступаю под её флагом уже пять лет, и она занимает особое место в моём сердце. Грузия сделала возможной мою карьеру фигуристки, и я буду вечно благодарна», — приводятся слова Метёлкиной на портале Golden Skate.

Метёлкина и Берулава тренируются в Перми под руководством Павла Слюсаренко. В сезоне-2023/2024 они стали чемпионами мира среди юниоров, победителями юниорского финала Гран-при и взяли серебро на чемпионате Европы.