Костылева выиграла мемориал Гринькова с тремя четверными

Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Елена Костылева выиграла Всероссийские соревнованиями «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова» в категории кандидаты в мастера спорта.

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В произвольной программе Костылева сделала чисто три четверных прыжка: четверной тулуп, четверной сальхов сольно и в каскаде с тройным тулупом. Во второй половине программы Елена допустила ошибку на каскаде тройной флип-тройной риттбергер, упав со второго прыжка. В сумме за две программы Костылева получила 227,85 балла.

На втором месте расположилась Валерия Лукашова из группы Этери Тутберидзе. Фигуристка допустила два падения с элементов ультра-си в произвольной программе, ошибки случились на четверном тулупе и сальхове. Сумма баллов Лукашовой – 203,38.

Третьей стала Лидия Плескачёва из группы Светланы Пановой. Она сделала в произвольной программе четверной сальхов и тройной аксель, набрав за два проката 202,20 балла.

Итоговый результат:

1. Елена Костылева – 227,85.

2. Валерия Лукашова – 203,38.

3. Лидия Плескачёва – 202,20.

4. Майя Сарафанова – 197,45.

5. Анна Ляшенко – 195,53.