Косторная показала фото, на котором лежит под капельницей в больнице

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная поделилась фотографией из больницы.

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Фигуристка выложила в своём телеграм-канале снимок, на котором лежит под капельницей на кушетке. «Ильинский вайб», – написала Косторная под фото, также сообщив, что она приболела.

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Напомним, чуть более недели назад Алёна Косторная и её супруг и партнёр Георгий Куница выступили на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Пара представила две постановки на сезон-2024/2025: короткую программу «Ангел» и произвольную программу «Мастер и Маргарита». Постановщиком произвольной стала Наталья Линичук. Пока неизвестно, на каких этапах Гран-при России Косторная и Куница планируют выступить.