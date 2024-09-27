Фигуристка-чемпионка рассказала об изнасиловании

Эстонская фигуристка Солен Мазинг рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) подробности о пережитом изнасиловании.

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По словам спортсменки, она все еще встречается с насильником на соревнованиях.

«Он воспользовался моей уязвимостью, зная, что я нахожусь под воздействием лекарств — он видел, что я их принимала — чтобы совершить непоправимое», — отметила Мазинг.

Эстонка снова не раскрыла имени насильника.

«Пришло время восстановить справедливость — для меня, для других и для будущего этого вида спорта, который я так сильно люблю», — добавила Мазинг.

Впервые об изнасиловании Мазинг заявила 21 сентября. Она уточнила, что это произошло на соревнованиях в прошлом сезоне.

Мазинг родилась в Париже, за Эстонию она выступает с 2021 года в паре с Марко Гайдаенко в танцах на льду. Спортсмены являются двукратными чемпионами Эстонии, а также обладателями бронзы на юниорском этапе Гран-при во Франции.