Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин ответил на обвинения украинской олимпийской чемпионки Оксаны Баюл в том, что российские фигуристы выпрашивают деньги у властей. Его слова приводит Sport24.

Специалист назвал бывшую спортсменку больным человеком.

Ранее Баюл заявила, что в 2006 году ей предлагали работать с Россией, однако она отказалась. По словам спортсменки, ей не нравилось, что ей платили черным налом, а также то, что фигуристы находились на государственном попечении.

Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994).