Фигуристка Агаева работает над четверными прыжками

Фигуристка Мария Агаева работает над четверными прыжками, чтобы усложнить программы в сезоне. Об этом она рассказала ТАСС.

Во вторник Агаева выступила с короткой программой на чемпионате Москвы, где набрала 64,92 балла.

"Межсезонье прошло очень "весело". Сначала, как только вышла в середине июня, спустя, наверное, дней пять, у меня заболела нога, я пропустила недели три от тренировочного процесса. Потом вышла, постепенно начала набирать форму, - рассказала Агаева. - В августе заболела, болела долго, две недели. Вышла я, значит, где-то в начале сентября, восстановление было тяжелым, все тяжело давалось, потому что долго болела. Нужно было нарабатывать программы, нарабатывать прыжки, стабильность. На тренировках далеко не все получалось, было очень тяжело. Я очень рада, что сейчас собралась и все сделала. Я считаю, что я еще далеко не в той форме, в которой была".

"Короткую программу предложили тренеры, вдохновлена фильмом "Сто лет тому вперед", я поддержала эту идею, очень понравился сюжет, очень красивая музыка, ставила, конечно, Елена Константиновна Романовская. В общем программа очень необычная, образ необычный. Цели на сезон? Конечно, кататься стабильно, чисто, показывать свой максимум, а также усложнять программу, кататься с чем-то более сложным, - сказала Агаева. - То есть четверные прыжки. Работаю над ними сейчас".

Агаевой 16 лет. Она является серебряным и бронзовым призером Гран-при России.