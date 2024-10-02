Российская фигуристка попала в серьезное ДТП

Фигуристка Ксения Синицына не смогла участвовать в чемпионате Москвы из-за аварии, произошедшей на пути к соревнованиям. В ходе инцидента на МКАД спортсменке пришлось сняться с проката.

По информации ТАСС, перед ее автомобилем неожиданно остановилась машина, что заставило ее затормозить. В результате сзади в нее врезалась другая машина, и после столкновения Синицына ударилась об автомобиль в правой полосе. Затем ее машина была еще раз ударена, и она врезалась в машину, находившуюся перед ней.

«Было ДТП из четырех машин, я очень перепугалась, было очень страшно в моменте, когда меня начало колбасить», — поделилась Ксения Синицына.

Пострадавших нет, хотя состояние автомобиля Синицыной было катастрофическим. Фигуристка выразила разочарование из-за невозможности выступить на чемпионате, так как была в отличной форме и готова к соревнованиям.