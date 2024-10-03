Фигуристка Садкова назвала одну из целей на сезон

Одной из целей фигуристки Дарьи Садковой на предстоящий сезон является попадание в сборную России. Об этом она рассказала ТАСС.

В среду Садкова выиграла чемпионат Москвы, в произвольной программе она исполнила четверной тулуп, но упала со второго прыжка. В сумме фигуристка получила 206,61 балла.

"Что произошло на втором прыжке? Буду потом разбираться сама, думать, анализировать, что пошло не так на втором прыжке, что было не так на последнем элементе, - сказала Садкова. - Конечно, это все безумно обидно, даже и тулуп был приземлен, и все равно без двух элементов, стыдно, конечно, очень за это, но за приземленный тулуп рада".

"Проанализировала ли, что мешало собраться на стартах прошлого сезона? Да, но это уже моя история, не думаю, что об этом нужно разговаривать, - отметила Садкова. - Даже сейчас как-то, конечно, поспокойнее ко всему отношусь, но все равно внутри меня есть какие-то определенные чувства, определенные эмоции, которые я просто сейчас стараюсь не показывать".

Садкова рассказала, что одна из целей на сезон - попадание в сборную.

"Как должен пройти следующий сезон, чтобы я осталась довольна? Это должны быть удовлетворительные прокаты на всех соревнованиях, но это просто основа, хочется благодаря чистым прокатам занимать более высокие места. Безусловно, есть цель попасть в сборную", - сказала она.

Садковой 16 лет. В прошлом году она заняла второе место на этапе Гран-при России в Самаре. На чемпионате России 2024 года спортсменка стала восьмой.