Фигуристка Садкова примет участие в этапах Гран‑при в Казани и Москве
Фигуристка Дарья Садкова сообщила, что примет участие в этапах Гран‑при в Казани и Москве.
Садкова выиграла чемпионат Москвы с результатом 206,61 балла.
— Насчет контента на этапах Гран‑при России — это будет зависеть от тренировочного процесса, как я буду кататься на тренировках, какая стабильность будет в прыжках, от этого и зависит, сколько тулупов будет стоять в программе. На этапы еду в Казань и в Москву.
— Как получилось, что у многих из группы программы под французские песни?
— Я думаю, это не у меня нужно спрашивать, я просто выхожу на постановку, и нам ставят программу. Мне дали послушать музыку, и, конечно, мне понравилось. Значит, тренеры увидели в нас такие образы. Было ли такое, что не нравилась музыка, которую выбирали тренеры? Нет, не было такого, музыка всегда очень нравится, — передает слова Садковой корреспондент «Матч ТВ».
Карпин заявил, что из‑за невнимательности футболистов «Ростов» упустил преимущество в матче против «Химок»
Тарасова: «Нужно было раньше подавать апелляцию на дисквалификацию Валиевой, в первые месяцы. Шанс был бы выше»
Экс‑боец UFC и PFL Максим Гришин продолжит карьеру в АСА, сообщил вице‑президент лиги