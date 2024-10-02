Фигуристка Садкова примет участие в этапах Гран‑при в Казани и Москве

Фигуристка Дарья Садкова сообщила, что примет участие в этапах Гран‑при в Казани и Москве.

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Садкова выиграла чемпионат Москвы с результатом 206,61 балла.

— Насчет контента на этапах Гран‑при России — это будет зависеть от тренировочного процесса, как я буду кататься на тренировках, какая стабильность будет в прыжках, от этого и зависит, сколько тулупов будет стоять в программе. На этапы еду в Казань и в Москву.

— Как получилось, что у многих из группы программы под французские песни?

— Я думаю, это не у меня нужно спрашивать, я просто выхожу на постановку, и нам ставят программу. Мне дали послушать музыку, и, конечно, мне понравилось. Значит, тренеры увидели в нас такие образы. Было ли такое, что не нравилась музыка, которую выбирали тренеры? Нет, не было такого, музыка всегда очень нравится, — передает слова Садковой корреспондент «Матч ТВ».