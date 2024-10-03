Загитова поделилась эффектными фото в восточном стиле

Загитова поделилась эффектными фотографиями в восточном стиле
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова поделилась яркими фотографиями в восточном образе. На них спортсменка примерила наряды из шёлковых тканей пастельных цветов.
«Сложнее всего начать действовать, всё остальное зависит только от упорства», — подписала фотографии фигуристка на своей странице в Telegram.
© Соцсети
© Соцсети
© Соцсети
© Соцсети
© Соцсети
© Соцсети
© Соцсети
© Соцсети
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