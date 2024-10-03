Базылюк победила на мемориале Панина-Коломенкина

Маргарита Базылюк из группы Тутберидзе победила на мемориале Панина-Коломенкина в женском одиночном разряде. В произвольной программе она исполнила пять элементов ультра-си — три четверных прыжка и два тройных акселя.

Прыжковый контент Базылюк: 3A+3T, 3A, 4S, 3Lo, 4T+1Eu+3S, 4T+2A+SEQ, 3Lz

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Женское одиночное катание. Результаты:

1. Маргарита Базылюк — 238,98 балла

2. Елизавета Андреева — 225,80 балла

3. Агата Петрова — 216,39 балла