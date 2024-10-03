Косторная ответила, планирует ли менять спортивное гражданство

Фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, не планирует менять спортивное гражданство для выступления за другую страну на международных соревнованиях. Об этом она заявила ТАСС.

Ранее американский журналист Дейв Лиз сообщил, что готов организовать сбор средств для обеспечения смены Косторной спортивного гражданства на азербайджанское. Также Лиз выразил мнение, что Косторной следует вернуться в индивидуальное катание.

"Никуда переходить мы не будем, не собираемся, не думаем, не планируем. Прежде всего мы - спортсмены Российской Федерации, и мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх. Но по легкому пути мы никогда не пойдем", - сказала Косторная.

30 сентября Косторная в своем телеграм-канале сообщила, что их с Куницей пара пропустит ряд соревнований из-за того, что фигуристка перенесла болезнь и проходит реабилитацию. "Да, сейчас нам нужно время, потому что мне требуется восстановление - я перенесла тяжелую пневмонию. Придется пропустить ряд стартов до полного восстановления, на это уйдет не менее полугода. У нас масса работы, я вижу, что у нас есть огромное количество недостатков, огромное количество вещей, которые требуют немедленной работы, но так получилось", - заявила Косторная.

"Нам некуда торопиться и спешить тоже особо некуда. Мы на данном этапе изолированы от международных стартов, значит, можем позволить себе спокойно восстановиться, спокойно доработать то, что необходимо, переучить то, что нужно переучивать. Так что никаких проблем", - заключила собеседница агентства.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. В 2023 году спортсменка перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. Вместе они стали девятыми на чемпионате России 2024 года.