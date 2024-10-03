Украинская фигуристка призналась в алкоголизме

Олимпийская чемпионка Оксана Баюл рассказала о проблемах с алкоголем.

© Sports.ru

«То, с чем я должна бороться в жизни, это мои личные проблемы. Я не буду людей заморачивать этими проблемами. Как и любой человек, я имею свои проблемы.

Огромнейшая проблема у меня – это, конечно же... Давайте так скажем, на данный момент я с ней опять поборолась, уже все в порядке. Это алкоголизм.

Здесь есть два выхода. Первый выход – это просто не пить и пойти в те места, в которых находятся люди такие же, как и ты, и они тебе помогут. А второй выход – это путь на тот свет.

В принципе, других вариантов не бывает. Эта болезнь хочет, чтобы ты был мертв. Люди, которые не имеют этой проблемы, меня никогда не поймут. В принципе, это победимый недуг, но надо внутри себя понимать и сказать себе нет.

Я сейчас нахожусь в хорошем состоянии. Я бы сказала, что я нахожусь в самом лучшем состоянии в своей жизни. Но у меня заняло очень долгое время прийти к тому, чтобы обратиться к психологам и наркологам, которые помогли мне победить этот недуг. Чем взрослее ты становишься, тем тяжелее от этого всего отказаться.

Я попробовала алкоголь в 16 лет в Америке, сразу к этому пристрастилась. Но очень долгое время жила без него. А год назад… Мы переехали в новое место, конфликт на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports).

И я, честно говоря, чисто по-человечески... Я переживаю за Украину сейчас очень сильно. Мне очень больно, безумно больно на это все смотреть. Я держусь и понимаю, что я сильный человек. Но чтобы совсем кукушка не съехала...

Я поднималась и в два часа, и в три часа ночи, были переговоры с Украиной. И я, чтобы совсем кукушка не поехала, начала боль заглушать.

Но оно дошло до того, что я поняла – это меня не приведет ни к чему хорошему, мне надо с этим делом просто заканчивать. И я подняла свою попу и пошла на митинги», – сказала Баюл в интервью украинской журналистке Алесе Бацман.