Косторная ответила, планирует ли менять спортивное гражданство

Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, не планировала менять спортивное гражданство. Об этом она сообщила в четверг, 3 октября. Вечерняя Москва

«Никуда переходить мы не будем, не собираемся, не думаем, не планируем. Прежде всего мы — спортсмены Российской Федерации, и мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх», — заявила она. Газета.Ru

30 сентября Косторная в своем телеграм-канале сообщила, что их с Куницей пара пропустит ряд соревнований из-за того, что фигуристка перенесла болезнь и проходит реабилитацию. ТАСС