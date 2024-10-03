Фигурист Ковалев задумывался о завершении карьеры

Фигурист Артем Ковалев рассказал «Матч ТВ», что за этот год его посещали мысли о завершении карьеры, а также о смене тренера.

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Ковалев занял четвертое место в короткой программе на чемпионате Москвы с результатом 80,23 балла. В октябре 2023 года фигурист перенес операцию в связи с переломом ноги. 21‑летний спортсмен не выступал в прошлом сезоне.

— Очень неоднозначные ощущения. Очень рад, очень волновался, но получилось неплохо для первого старта за год. Было морально тяжело выходить, очень переживал. Вначале работали над восстановлением прыжков, чтобы не было травм. Чтобы она не повторилась. Узнал полторы недели назад о том, что еду на этот старт, поэтому пришлось уже физически готовиться, накатывать программы целиком. Катать, катать, катать. Были мысли и о завершении [карьеры], и о смене тренера. Мысли о завершении были каждый день, пока лежал дома. На лед вышел в январе. Очень много всего было, но потом просто собрался с мыслями и решил, что буду кататься до тех пор, пока со здоровьем все будет в порядке. Я катал произвольную программу с двумя четверными прыжками. Завтра тоже планирую катать с двумя. Посмотрим, что получится. Надеюсь, все будет гладко. Какая цель на этот сезон? Бороться, работать, несмотря на то, что были проблемы с ногой. В конце сезона в идеале хотел бы прыгнуть четыре четверных. Думаю, на следующем этапе будем прыгать три. Завтра идем в два четверных. Поэтому думаю, что четыре четверных к финалу вполне реально. Тулуп, сальхов, ритбергер, либо флип, либо лутц, — сказал Ковалев «Матч ТВ».

Ковалев занял пятое место на чемпионате России 2023 года, становился третьим на этапе Гран‑при России.