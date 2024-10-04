Дочь Бережной с партнером рассказали о работе с Москвиной

Российские фигуристы София Касинс (дочь олимпийской чемпионки Елены Бережной) и Александр Брегей ответили, как Тамара Москвина участвует в подготовке их пары.

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— Кто сейчас работает с вашей парой из клуба Тамары Москвиной?

— Александр: все работают с нами, нет такого, чтобы кто-то определённый с кем-то работал. В том числе и Тамара Николаевна.

— Как Тамара Николаевна участвует в вашей подготовке?

— София: чаще всего она даёт советы, подъезжает и исправляет, отправляет ещё раз делать. Если получается, то оставляет, возвращается к своим взрослым парам, — рассказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

3 октября София Касинс и Александр Брегей победили в соревнованиях юниорских спортивных пар на мемориале Панина-Коломенкина.