Рудковская: мать фигуристки Парсеговой лишили прав за пьяное вождение

Яна Рудковская сообщила, что Наталью Парсегову лишили прав за пьяное вождение.

«Вы знаете, что я всегда все свои дела довожу до финальных аккордов. Как говорится, «брильянты-то мы нашли, но осадочек остался». Суд мы выиграли, но на нас вылили ушат грязи, который мы точно не заслужили.

У меня хорошо развита интуиция. Я понимала, что что-то не так в этой истории, и после очередной передачи, где доверчивых зрителей и экспертов в студии ввели в очередной раз в заблуждение, мы начали собственное расследование! Корю себя, что не сделала этого раньше. Надо отдать должное – интуиция меня не подвела! Ну что, готовы??? Итак, на заседании суда, во всех интервью на телевидении и в интернете Наталия Парсегова совершенно честно заявляла, что ее дочь Арина Парсегова не может продолжать заниматься в Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» ввиду существенно изменившихся обстоятельств.

На суде она говорила о какой-то мифической травле со стороны семьи другого спортсмена, о том, что ее ребенка заставляют кататься с травмой мой муж и другие тренеры (хотя сама гнала Арину на лед, когда та была с травмой или еще не оправилась от болезни), ссылалась на смерть мужа и невозможность постоянно возить Арину в Академию, которая расположена далеко от их московской квартиры (очередной бред, т.к. Арине было предоставлено жилье в Академии). И девочка жила и тренировалась и горя не знала!

На что у суда возник резонный вопрос: муж умер в декабре 2022 года, а обстоятельства существенно изменились в мае 2023 года. Как так? Проведя расследование мы выяснили, что на самом деле стало причиной ухода Арины Парсеговой из «Ангелов Плющенко»!

5 мая 2023 года Наталия Парсегова, управляя автомобилем, была остановлена сотрудниками ДПС с признаками опьянения (запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи), отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и не выполнила законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Машина была задержана и перемещена на штрафстоянку. В суде она вину признала, ей было назначено наказание в виде штрафа и лишения водительских прав (минимальный срок лишения – полтора года!). Наталия Парсегова села за руль пьяной! 5 мая 2023 года она осталась без машины и точно знала, что будет лишена водительских прав.

И уже через неделю (12 мая) она мне присылает сообщение о том, что забирает Арину из Академии якобы из-за «политики» Академии. Вот вам и существенное изменение обстоятельств! Только причиной тому стала не политика Академии, а политика государства по борьбе с пьянством за рулем. Машины нет, права отберут, приезжать к проживающей в Академии Арине стало очень неудобно.

Вместо того, чтобы рассказать нам с Евгением правду о причинах ухода Арины из Академии и разрешить ситуацию миром, Наталия стала придумывать одну небылицу за другой. А когда поняла, что суда не избежать и что все будет по закону, она запустила грязный пиар и стала обвинять всех – и Евгения Плющенко, и тренеров, и детей Академии, и их родителей.

А обвинять надо было себя! Ничто – ни горе, ни проблемы, ни трудности – не дают водителю права садиться за руль пьяным! Ежегодно по вине пьяных водителей в России гибнет несколько тысяч человек.

Почему же Вы, Наталия, ни в многочисленных интервью, ни в суде не рассказали о том, что сели пьяной за руль и были лишены водительских прав? Где Ваша честность? Снова выборочно?

Я надеюсь, на следующем ток-шоу Вы честно расскажете и об этой ситуации тоже и найдете в себе силы извиниться перед тренерами, которых Вы оболгали», – написала Рудковская.