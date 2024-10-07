Авербух сообщил, что Трусову не приглашали на «Ледниковый период»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, продюсер Илья Авербух сообщил, что организаторы телевизионного шоу «Ледниковый период» не стали звать в проект серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александру Игнатову (Трусову).

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«Сашу Трусову не звали. Она объявила о возвращении в спорт, поэтому Сашеньке удачи, пусть набирает форму. Её от спорта никто не отвлекал», — приводят слова Авербуха РИА Новости Спорт.

В сентябре Трусова впервые после перерыва в полтора года выступила с соревновательными программами на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Фигуристка ранее сказала, что берет паузу на раздумья, чтобы принять решение, выступать ли в соревнованиях сезона.

Напомним, 14-15 сентября Игнатова приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. О своём окончательном решении по поводу возвращения в спорт фигуристка обещала сообщить позднее.