Фигурист Семененко рассказал о работе с корейским хореографом

Двукратный чемпион России Евгений Семененко рассказал о новой короткой программе, поставленной южнокорейским хореографом Йе Джи Син.

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«Приехали на сборы, и так совпало, что там был хореограф из Южной Кореи. Поставили короткую программу. Я открыл для себя новые моменты, новые фишки. Думаю, зрители оценили идеи моего штаба и хореографа положительно. Каждый зритель может заметить по постановке программы, какой хореограф работал с этим спортсменом. Как мне кажется, есть у азиатских фигуристов это плавное кошачье катание. Я для себя этот момент заметил», — сказал Семененко в интервью Первому каналу.

Напомним, короткая программа Евгения Семененко поставлена по мотивам фильма «Дюна». Такую же тему выбрал в этом сезоне Пётр Гуменник. Его хореографом выступил Даниил Глейхенгауз из группы Этери Тутберидзе.

Семененко занял третье место на мемориале Панина-Коломенкина с результатом в 301,66. Победу одержал Николай Угожаев с суммой баллов — 303,45.