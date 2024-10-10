Стало известно расписание первого этапа юниорского Гран-при России в Москве
Появилось расписание первого этапа юниорского Гран-при России, которое пройдёт в Москве с 10 по 12 октября.
10 октября, четверг:
17:30 — танцы на льду, ритм-танец;
19:30 — спортивные пары, короткая программа.
11 октября, пятница:
13:15 — танцы на льду, произвольный танец;
15:30 — спортивные пары, произвольная программа;
17:00 — девушки, короткая программа;
19:35 — юноши, короткая программа.
12 октября, суббота:
12:45 — девушки, произвольная программа;
15:40 — юноши, произвольная программа.
Напомним, ранее на турнире «Мемориал Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге Маргарита Базылюк из группы Этери Тутберидзе одержала уверенную победу с результатом 238,98 балла, исполнив три четверных прыжка и два тройных акселя в произвольной программе.