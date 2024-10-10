Стало известно расписание первого этапа юниорского Гран-при России в Москве

Появилось расписание первого этапа юниорского Гран-при России, которое пройдёт в Москве с 10 по 12 октября.

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10 октября, четверг:

17:30 — танцы на льду, ритм-танец;

19:30 — спортивные пары, короткая программа.

11 октября, пятница:

13:15 — танцы на льду, произвольный танец;

15:30 — спортивные пары, произвольная программа;

17:00 — девушки, короткая программа;

19:35 — юноши, короткая программа.

12 октября, суббота:

12:45 — девушки, произвольная программа;

15:40 — юноши, произвольная программа.

Напомним, ранее на турнире «Мемориал Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге Маргарита Базылюк из группы Этери Тутберидзе одержала уверенную победу с результатом 238,98 балла, исполнив три четверных прыжка и два тройных акселя в произвольной программе.