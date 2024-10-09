$96.95+0.84106.42+0.73
Войти в почту

«Была депрессия»: российская фигуристка объяснила смену гражданства

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан, объяснила депрессией смену спортивного гражданства на казахстанское, передает Olympics.

Самоделкина объяснила смену спортивного гражданства депрессией
© РИА Новости
«Это был март 2023 года. Наверно неделю сидела дома, была своего рода депрессия. Мама предложила вариант с Казахстаном. Я посчитала, что это может быть хорошим шансом попасть на Игры», — сказала Самоделкина.

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. Соответственно, старт на национальном первенстве страны стал для нее первым после карантина, который обязателен при смене гражданства.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Фигурное катание
Софья Самоделкина
Ксения Гущина
Александра Трусова