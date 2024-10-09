Самоделкина объяснила смену спортивного гражданства депрессией

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан, объяснила депрессией смену спортивного гражданства на казахстанское, передает Olympics.

«Это был март 2023 года. Наверно неделю сидела дома, была своего рода депрессия. Мама предложила вариант с Казахстаном. Я посчитала, что это может быть хорошим шансом попасть на Игры», — сказала Самоделкина.

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. Соответственно, старт на национальном первенстве страны стал для нее первым после карантина, который обязателен при смене гражданства.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.