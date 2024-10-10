Сменившая гражданство фигуристка рассказала, что ей нужно для выхода на топ-уровень

Фигуристка Софья Самоделкина, которая сменила российское гражданство на казахское, заявила, что для выхода на топ-уровень ей нужно сбросить вес. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

«Сильно хочу вернуть четверные прыжки. Но первоначальная цель — восстановить тройной аксель и четверной сальхов, мои «самые преданные прыжки», которые я всегда прыгала. Сначала, правда, нужно сбросить вес», — заявила Самоделкина.

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. Соответственно, старт на национальном первенстве страны стал для нее первым после карантина, который обязателен при смене гражданства.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.