Швейцарская фигуристка рассказала о тренировках у Тутберидзе

Швейцарская фигуристка рассказала о тренировках у Этери Тутберидзе.

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— Я родилась и выросла в Швейцарии, мои родители — русская и немец, поэтому изначально у меня немецкое гражданство. На коньках стою с четырех лет. Когда мне было семь, мы решили пойти по пути профессионального фигурного катания.

Сначала я каталась у себя в стране, однажды была на сборах у Стефана Ламбьеля. Потом во время школьных каникул мы ездили в Россию, работали у разных тренеров. А затем так сложились обстоятельства, что я смогла тренироваться у Этери Георгиевны. Сперва мы съездили на сборы, в последующие каникулы стали постоянно приезжать.

В детстве я равнялась на Анну Щербакову, она мне очень нравится, она мой идеал.

— Когда приезжала на сборы к Тутберидзе, удалось с ней пообщаться?

— Нет, к сожалению. Я ее видела, но мне было слишком страшно к ней подойти, я стеснялась.

— Как вообще родные и близкие приняли решение поехать к Этери Георгиевне? Была ли негативная реакция?

— Я все время смотрела выступления учениц Этери Георгиевны. А потом появился вариант приехать, как же упустить такую возможность? Съездили, нам очень понравилось, тренировки проходят очень профессионально.

Что касается негативной реакции — может, была, может, нет. Я просто тренировалась, чтобы мои результаты улучшились.

— Много отличий в тренировках, если сравнивать Россию и Швейцарию?

— Все совсем по-другому. Сначала мне было сложно, так как у нас другой ритм, дома я тренировалась намного меньше. Но когда привыкла, стало нормально. При этом, когда после такой подготовки возвращаюсь в Швейцарию, набранную форму сложно держать, к тому же у меня еще школа.

В России распорядок дня был таким: подъем, балет, лед, растяжки, обед, ОФП (иногда вместо них были танцы), потом второй лед и заминка. В свободное время я либо просто отдыхала, либо делала домашку, так как в школе меня отпустили на неделю раньше, – рассказала Анастасия Бранденбург.