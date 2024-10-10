Швейцарская фигуристка рассказала о тренировках у Тутберидзе

Швейцарская фигуристка Бранденбург: «В детстве равнялась на Щербакову, она мне очень нравится, она мой идеал»
Швейцарская фигуристка рассказала о тренировках у Этери Тутберидзе.
— Я родилась и выросла в Швейцарии, мои родители — русская и немец, поэтому изначально у меня немецкое гражданство. На коньках стою с четырех лет. Когда мне было семь, мы решили пойти по пути профессионального фигурного катания.
Сначала я каталась у себя в стране, однажды была на сборах у Стефана Ламбьеля. Потом во время школьных каникул мы ездили в Россию, работали у разных тренеров. А затем так сложились обстоятельства, что я смогла тренироваться у Этери Георгиевны. Сперва мы съездили на сборы, в последующие каникулы стали постоянно приезжать.
В детстве я равнялась на Анну Щербакову, она мне очень нравится, она мой идеал.
— Когда приезжала на сборы к Тутберидзе, удалось с ней пообщаться?
— Нет, к сожалению. Я ее видела, но мне было слишком страшно к ней подойти, я стеснялась.
— Как вообще родные и близкие приняли решение поехать к Этери Георгиевне? Была ли негативная реакция?
— Я все время смотрела выступления учениц Этери Георгиевны. А потом появился вариант приехать, как же упустить такую возможность? Съездили, нам очень понравилось, тренировки проходят очень профессионально.
Что касается негативной реакции — может, была, может, нет. Я просто тренировалась, чтобы мои результаты улучшились.
— Много отличий в тренировках, если сравнивать Россию и Швейцарию?
— Все совсем по-другому. Сначала мне было сложно, так как у нас другой ритм, дома я тренировалась намного меньше. Но когда привыкла, стало нормально. При этом, когда после такой подготовки возвращаюсь в Швейцарию, набранную форму сложно держать, к тому же у меня еще школа.
В России распорядок дня был таким: подъем, балет, лед, растяжки, обед, ОФП (иногда вместо них были танцы), потом второй лед и заминка. В свободное время я либо просто отдыхала, либо делала домашку, так как в школе меня отпустили на неделю раньше, – рассказала Анастасия Бранденбург.
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